Москвичей предупредили о непогоде в воскресенье

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье в Москве ожидаются ливень и гроза, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 23 часов 27 июня местами по территории города Москвы ожидается гроза с ливневым дождем, град. При грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - рассказали в пресс-службе.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а пешеходам обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.