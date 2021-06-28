Суд в Москве арестовал трех офицеров ФСБ

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Военный суд в Москве арестовал трех старших офицеров управления авиации ФСБ, которые, по версии следствия, похитили около 64 млн рублей при заключении контрактов с небольшой фирмой из Ставрополя, сами подозреваемые вину категорически отрицают, сообщает в понедельник "Коммерсантъ".

По данным издания, 235-й гарнизонный военный суд до 14 июля заключил под стражу трех офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ по ходатайству следователей главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, сотрудников спецслужбы отправили в столичное СИЗО-4 "Медведь" в спецблок для силовиков.

Начальник отдела полковник Юрий Кравченко, его заместитель - начальник 1-го отделения подполковник Артем Сохин и майор Сергей Романов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с хищением 63 499 600 руб.

По версии следствия, подозреваемые похитили эти деньги при заключении в 2017-2019 годах контрактов между УА ФСБ и небольшой ставропольской фирмой ООО "АсСтрой" (директором компании является Гаянэ Бабаханян, но реально организацией якобы управлял ее родственник Вазген Бабаханян, пишет "Ъ").

"АсСтрой", в частности, должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить авиации ФСБ и установить в Воркуте "сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов". "Ранее еще несколько таких комплексов были размещены этой же фирмой в других регионах по заказам УА ФСБ", - говорится в статье.

По данным следствия, Кравченко, Сохин и Романов вводили в заблуждение руководство УА ФСБ. Романов также "оказывал воздействие" на своих подчиненных для "придания видимости законности своих противоправных действий и с целью понудить их" заключать новые госконтракты с "АсСтроем" и "обеспечить бесперебойное финансирование данной организации", утверждают в ГВСУ СКР.

Сами обвиняемые, по информации "Ъ", утверждают, что ничего криминального не совершали. По их словам, складской комплекс в Воркуте, "деньги на который следствие считает украденными, не только построен, но даже функционирует, но им почему-то вменяют в вину хищение в объеме всей стоимости договора", отмечается в публикации.

Адвокаты офицеров ФСБ заявили "Коммерсанту", что их подзащитные вину не признают. Юристы уже обжаловали решение суда в апелляционной инстанции.