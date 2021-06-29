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На юго-востоке Москвы опечатали "Перекресток" из-за COVID у персонала

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - У сотрудников магазина "Перекресток" на улице Братиславская в Москве нашли COVID-19, Роспотребнадзор опечатал заведение. Об этом сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления службы в Юго-Восточном административном округе Фарис Лабаш.

"По поступившей информации о заболевших новой коронавирусной инфекцией в торговом доме "Перекресток" по адресу: улица Братиславская, дом 27, корпус 1, было проведено эпидемиологическое расследование. В ходе расследования заболеваемость подтвердилась", - сказал Лабаш журналистам.

Он добавил, что юрлицо не приняло меры к устранению нарушений. Так, от рабочего процесса не были отстранены заболевшие.

Кроме того, в ходе осмотра выявлены нарушения режима дезинфекции, отсутствие средств индивидуальной защиты у сотрудников и разметки для соблюдения социальной дистанции. Санитарное состояние магазина также оценили как неудовлетворительное.

"Специалистами Роспотребнадзора возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - ИФ). Ответственность по данной статье предусмотрена в виде приостановления деятельности сроком до 90 суток", - отметил представитель Роспотребнадзора.

По его словам, центральный вход в магазин опечатали. Материалы дела передали в суд.

Москва Роспотребнадзор коронавирус

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