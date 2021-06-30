Роспотребнадзор Москвы выявил нарушения COVID-мер на семи теплоходах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В ходе проверок противоэпидемических мер на городском водном транспорте московский Роспотребнадзор выявил нарушения на семи судах, следует из сообщения ведомства.

С начала навигации управлением Роспотребнадзора по Москве совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой и Линейным отделом МВД России на водном транспорте проведено 55 обследований теплоходов, по результатам которых на семи судах выявлены нарушения "антиковидных" требований, говорится в сообщении.

Уточняется, что среди нарушений выявлено отсутствие антисептиков и термометрии пассажиров, также не проводилась дезинфекция помещений и оборудования. По фактам выявленных нарушений возбуждены административные дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.