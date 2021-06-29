Член УИК Пичужин осужден за нападение на омоновца на акции в Москве

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима члена участковой избирательной комиссии (УИК) Романа Пичужина за нападение на сотрудника ОМОНа в ходе несанкционированной акции 31 января в столице.

"Суд признал виновным Пичужина по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и назначил ему наказание в виде двух лет колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

По версии Следственного комитета, Пичужин в ходе несанкционированной акции 31 января на Комсомольской площади ударил сотрудника правоохранительных органов кулаком.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 и 31 января в ряде городов, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ).