Москва вошла в число лидеров рейтинга BCG по привлекательности для жителей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Москва стала одним из самых привлекательных городов для жителей среди 16 мировых мегаполисов, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), подготовленного к открытию Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum-2021).

Города оценивались по пяти блокам потребностей горожанина: качество жизни, экономические возможности, скорость изменений, отношения в обществе и отношения с властью. Рейтинг составлен на базе опроса жителей городов и 155 статистических показателей.

Москва в сумме набрала 62 балла и заняла общее третье место. Возглавил рейтинг Нью-Йорк, на втором месте - Лондон. Российская столица стала одним из лидеров по "качеству жизни" и "скорости изменений". Позиция по "качеству жизни" определяется первым местом Москвы в категории "Общественные пространства", высоким уровнем защищенности при ЧС, высоким баллом в сфере экологии и образования.

BCG указывает, что в Москве наблюдается рост продолжительности жизни, позитивная динамика доступности жилья, активная климатическая повестка и относительно низкая загрязненность воздуха, а также высокие результаты в международных олимпиадах и тестировании школьников PISA.

Кроме того, в Москве, по данным BCG, наибольшая доля граждан, ответивших отрицательно на вопрос о том, ощущают ли они чувство одиночества. Авторы исследования считают это важным показателем социального здоровья.

Общими трендами для всех 16 городов стали позитивные изменения в категории "потребление товаров и услуг", обусловленные ростом проникновения онлайн-торговли и безналичных платежей, улучшились показатели загрязнения воздуха, снизился уровень преступности. При этом снизилась оценка в категориях "общественные пространства", "развлечения", "отношения между жителями" и "возможность влиять на происходящее".