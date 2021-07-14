В Москве экс-полицейский получил реальный срок за выстрел в девочку из травматики

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев колонии поселения уже бывшему сотруднику полиции Ивану Князеву, устроившего в состоянии опьянения стрельбу в Москве, в результате которой пострадала девочка-подросток.

"Суд приговорил Князева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил его права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение 2 лет 6 месяцев",- сообщили журналистам в среду в прокуратуре Москвы.

По версии следствия, в декабре минувшего года, Князев, будучи пьяным, из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из принадлежащего ему травматического пистолета. Тогда он был не при исполнении служебных обязанностей, в гражданской одежде.

"В результате хулиганских действий Князева один из выстрелов попал в ногу 13-летней девочке. Подросток был госпитализирован, серьезных травм девочка не получила",- сказали в прокуратуре.

По данным СМИ, пострадавшая – 13-летняя школьница, дочь знакомых Князева, к которым он пришел в гости.

В надзорном ведомстве напомнили, что ранее Симоновский суд Москвы назначил Князеву три года лишения свободы условно. Однако по апелляционному представлению прокуратуры приговор был отменен судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда, а уголовное дело возвращено на новое судебное рассмотрение.