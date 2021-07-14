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Более 10 новых эпизодов появилось в деле стрелявшего в Екатеринбурге экс-милиционера

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Новые эпизоды появились в уголовном деле бывшего прапорщика милиции Сергея Болкова, который, по версии следствия, в конце мая открыл стрельбу в Екатеринбурге и ранил девятилетнюю девочку, а также сотрудника Росгвардии, сообщила в среду "Интерфаксу" его адвокат Елена Семко.

"(Болкову - ИФ) предъявлено новое обвинение. Было сначала два обвинения, теперь 20 (эпизодов в деле - ИФ)", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, добавились эпизоды по повреждению машин и двух витрин. "Просто машин было много задето, по ним люди написали заявление, у них иски, просят возместить ущерб. (Ущерб - ИФ) больше 1 млн рублей, это чисто по имуществу. Мы еще не знаем, какой будет моральный иск, наверняка будет не меньше", - пояснила адвокат.

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По данным Семко, ее подзащитного привезли в Екатеринбург из Нижнего Тагила для проведения психиатрической экспертизы, дата ее пока не назначена.

Официальным комментарием следствия агентство пока не располагает.

30 мая пьяный бывший прапорщик милиции Болков, уволенный из органов внутренних дел 10 лет назад, открыл стрельбу с балкона дома в Екатеринбурге. В результате огнестрельные ранения получили девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, их доставили в больницу, после оказания медпомощи мужчину отпустили домой, а девочку прооперировали.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли более 70 гильз и несколько видов оружия, в том числе карабин "Вепрь", на который мужчина имел разрешение с 2010 года и из которого, предположительно, и вел стрельбу.

Болкову было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, из хулиганства, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Суд отправил его под арест.

В суде 48-летний обвиняемый сообщил, что сейчас не работает и находится на пенсии. Однако, по информации одной из его соседок, мужчина работал в частном охранном предприятии и был "начальником охраны".

По данным его адвоката, мужчина "раскаялся и осознал, что произошло".

Екатеринбург Сергей Болков

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