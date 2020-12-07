Уволен выстреливший в девочку московский полицейский

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Москве уволили из органов внутренних дел полицейского, который ранил несовершеннолетнюю из травматического оружия, сообщили в пресс-службе МВД России.

В министерстве напомнили, что в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице возле жилого дома 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы в гражданской одежде в свободное от службы время несколько раз выстрелил из травматического оружия, в результате чего находившаяся рядом с ним девочка получила травмы.

Проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве ст. 213 УК РФ.

Подогреваемый был задержан и доставлен в подразделение Следственного комитета. Девочку привезли в больницу для обследования.