Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:10Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Уволен выстреливший в девочку московский полицейский

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Москве уволили из органов внутренних дел полицейского, который ранил несовершеннолетнюю из травматического оружия, сообщили в пресс-службе МВД России.

В министерстве напомнили, что в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице возле жилого дома 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы в гражданской одежде в свободное от службы время несколько раз выстрелил из травматического оружия, в результате чего находившаяся рядом с ним девочка получила травмы.

Проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве ст. 213 УК РФ.

Подогреваемый был задержан и доставлен в подразделение Следственного комитета. Девочку привезли в больницу для обследования.

Москва МВД РФ

Новости по теме

Новости

Новый глава "Роснано" пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долга

Задержанных в Турции журналистов НТВ обвинили в шпионаже

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения
Экономический кризис

Беглова попросили смягчить новогодние ограничения для музеев и ресторанов Петербурга

Пандемия коронавируса

Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

К ЧП в астраханском бассейне привело превышение допустимой концентрации хлора в 25 раз

Пандемия коронавируса

В Минздраве заявили, что не предлагали ограничивать передвижение по РФ

В Минздраве заявили, что не предлагали ограничивать передвижение по РФ
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. заболевших коронавирусом
Пандемия коронавируса

Минздрав предложил ограничить передвижения между регионами из-за COVID

Минздрав предложил ограничить передвижения между регионами из-за COVID

"Ъ" узнал о планах МВД ужесточить контроль за неисправными авто

"Ъ" узнал о планах МВД ужесточить контроль за неисправными авто
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');