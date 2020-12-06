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Полицейский ранил несовершеннолетнюю девочку в Москве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Москве по факту ранения несовершеннолетней девочки сотрудником полиции, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, в ночь на 6 декабря сотрудники полиции приехали на Судостроительную улицу для проверки сообщения о звуках стрельбы. Возле одного из жилых домов полицейские нашли 33-летнего мужчину, который выстрелил из травматического оружия и ранил находившуюся рядом с ним несовершеннолетнюю.

Установлено, что стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде.

Материалы по факту происшествия переданы в органы следствия, на основании которых в дальнейшем возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Проводится служебная проверка, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание. Некоторые из его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, добавил Васенин.

Позднее в воскресенье старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила, что возбуждено уголовное дело. Сотрудник патрульной-постовой службы задержан и находится в подразделении ведомства. Пострадавший ребенок проходит обследование в одной из городских больниц.

МВД России

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