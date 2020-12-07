В Москве экс-полицейский отправлен под домашний арест за выстрел в школьницу

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего сотрудника патрульно-постовой службы Ивана Князева, который выстрелил в несовершеннолетнюю из травматического оружия.

Он будет оставаться под домашним арестом до 5 февраля 2021 года. Князеву предъявлено обвинение в хулиганстве.

Инцидент с произошел в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице возле одного из жилых домов. Как заявили в МВД РФ, теперь уже бывший сотрудник ППС, "произвел выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним".

В МВД отмечали, что инцидент произошел в свободное от службы Князева время, а сам он находился в гражданской одежде.

По данным СМИ, пострадавшая - 13-летняя школьница, дочь знакомых Князева, к которым он пришел в гости. Ребенок в результате инцидента был доставлен в одну из городских больниц.