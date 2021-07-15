Москвич сломал пальцы полицейскому, пытавшемуся обыскать его квартиру

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Двое сотрудников полиции пострадали от нападения мужчины при проведении обыска в его квартире в доме на улице Маршала Жукова в Москве, сообщила журналистам представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова в четверг.

На 54-летнего москвича завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сказала она.

По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов на основании постановления суда и поручения следователя прибыли в жилой дом на улице Маршала Жукова для проведения обыска в квартире утром 14 июля.

Обвиняемый, не желая пускать полицейских в квартиру, прищемил одному из них правую руку дверью, в результате сотрудник МВД получил закрытые переломы основных фаланг кисти "со смещением отломков", сказала Иванова.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД добавили, что мужчина также укусил за правое предплечье второго силовика - лейтенанта полиции - после чего был задержан и доставлен в ОМВД.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.

За данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.