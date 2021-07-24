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Общее число смертей от COVID-19 в Москве превысило 25 тысяч

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявили 3 376 случаев заболевания коронавирусом, от болезни за все время пандемии в городе умерли более 25 тысяч человек, следует из обнародованных в субботу данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 3 425 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 49 человек меньше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 105 человек. Смертность в городе продолжает держаться на высоком уровне.

Выздоровели за сутки 6 577 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 326 тыс. 132 человек.

Накануне сообщалось о 7 010 выписанных и 107 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 24 июля составляет 1 млн 484 тыс. 672.

Москва коронавирус

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