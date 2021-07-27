Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:28Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 194 715 112+551 923

Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Автобус врезался в столб на Воробьевых горах в Москве, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Водитель автобуса не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и врезалась в столб. Медики осматривают семь человек, некоторые тяжело травмированы", - сказал источник.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что около 17:00 у дома 1 микрорайона Ленинские Горы автобус наехал на опору освещения.

"По предварительным данным, есть пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении департамента, размещенном в телеграм-канале.

По информации властей, на месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и руководители транспортного комплекса Москвы.

Москва

Новости

"Оранжевый" уровень опасности из-за жары вновь объявлен в Москве

Пандемия коронавируса

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной за месяц

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной за месяц

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник
Пандемия коронавируса

Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

Цены на заправках Москвы ускорили рост

Подавший сигнал бедствия самолет Belavia экстренно сел в "Домодедово"

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в Москве стал минимальным с июня

Суточный COVID-прирост в Москве стал минимальным с июня

Полкилометра кабеля связи Минобороны украли в Москве

Собянин отметил, что пики заболеваемости COVID в Москве прошли

Бизнесмен попросил завести уголовное дело на экс-судью Басманного суда

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');