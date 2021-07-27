Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Автобус врезался в столб на Воробьевых горах в Москве, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Водитель автобуса не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и врезалась в столб. Медики осматривают семь человек, некоторые тяжело травмированы", - сказал источник.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что около 17:00 у дома 1 микрорайона Ленинские Горы автобус наехал на опору освещения.

"По предварительным данным, есть пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении департамента, размещенном в телеграм-канале.

По информации властей, на месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и руководители транспортного комплекса Москвы.