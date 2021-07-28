Источник сообщил о пожаре в детской больнице в Москве

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Москве случился пожар в корпусе детской психоневрологической больницы, из-за задымления из здания пришлось вывести людей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его предварительным сведениям, небольшой пожар произошел в цокольном этаже в системе вентиляции, однако он вызвал сильное задымление.

Решение об эвакуации принял персонал больницы. Из здания вывели около 80 детей и 40 сотрудников.

Пожар потушили.