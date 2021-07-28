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До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру

До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру
Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий в среду, до утра четверга в Москве может выпасть до 30% месячной нормы осадков, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в столице ожидается дождь различной интенсивности, возможна гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

По информации властей, всего до утра четверга в отдельных районах города может выпасть до 28 мм осадков. Это около 30% месячной нормы (94 мм).

В сообщении уточняется, что 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток" заступили на дежурство в местах возможных временных скоплений воды.

"1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов готовы к ликвидации возможных последствий непогоды", - заявили в мэрии.

Власти просят москвичей во время непогоды не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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