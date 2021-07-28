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Москва впервые вошла в топ-25 самых привлекательных городов для студентов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Столица России поднялась на 25 место рейтинга QS Quacquarelli Symonds Best Student Cities, который определяет лучшие города для студентов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За последние пять лет Москва продемонстрировала серьезный рост на 18 позиций. Сейчас российская столица в рейтинге выше, чем такие города, как Лос-Анджелес, Барселона или Шанхай", - привели слова Ефимова в пресс-службе профильного комплекса столичного правительства.

Он пояснил, что Москва впервые вошла в топ-25 рейтинга. Российская столица разделяет это место с Пекином.

Возглавил рейтинг Лондон, за ним расположились Мюнхен, Сеул и Токио.

Этот рейтинг формируется на основе ответов более 95 тыс. студентов. Он позволяет сравнить 115 наиболее популярных городов, где кипит студенческая жизнь.

Высокие места в рейтинге занимают города с большей долей иностранных студентов, востребованностью выпускников, приемлемой стоимостью обучения и жизни, положительными отзывами об опыте студенческой жизни.

Владимир Ефимов Москва

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