Пожар на складе на юго-востоке Москвы локализовали

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пожар в складском помещении, загоревшемся в пятницу на юго-востоке Москвы, локализован.

"Принятыми мерами в 04:00 пожар был локализован", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС РФ по Москве.

В нем отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения и вертолеты.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы горит складское помещение, площадь пожара составляла около 300 квадратных метров. Позже она увеличилась до 2 тыс. квадратных метров.