Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 02.08В России 6 312 185+23 508В мире 198 337 843+465 621
Спортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Южная Корея Россия АрменияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия КитайПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия ТурцияПодробнееСпортивная гимнастика11:45Женщины, Финал  США Италия Россия ЯпонияПодробнее

Цены на заправках Москвы продолжили расти

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Средние цены на автомобильных заправках Москвы за неделю с 25 июля по 2 августа продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, по данным на 2 августа, стоимость Аи-92 выросла на 5 копеек – до 45,81 руб./л, цена Аи-95 подросла еще на 7 копеек – до 50,79 руб./л., дизтопливо подорожало также на 7 копеек – до 49,82 руб./л.

В целом плавный, с небольшими остановками, но фактически безостановочный рост цен на АЗС Москвы продолжается с конца 2020 года – вслед за оптовыми ценами. При этом в оптовом сегменте отмечается более значительная волатильность – с середины июня биржевые цены безостановочно росли 5 недель.

В результате ФАС и Минэнерго сделали заявление о возможных мерах реагирования на ситуацию на топливном рынке. Минэнерго сообщило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если сохранятся высокие оптовые цены. ФАС заявила, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов, также служба начала проверки данных о биржевой торговле у крупных частных трейдеров.

Общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%.

Москва

Новости

Фигуранта "санитарного дела" освободили от уголовной ответственности

Арестованную участницу Pussy Riot госпитализировали в Москве с COVID

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь выросла

В Москве вновь объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

В Москве вновь объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности
Пандемия коронавируса

В Москве сократилась суточная заболеваемость COVID-19

В метро Москвы начали тестировать систему "оплаты лицом"

В метро Москвы начали тестировать систему "оплаты лицом"

Московский государственный областной университет решили объединить с МПГУ

Пандемия коронавируса

Персонал кафе Москвы будет обязан носить перчатки в некоторых случаях

Пандемия коронавируса

В Москве отменено требование носить перчатки в общественных местах

В Москве отменено требование носить перчатки в общественных местах

Москвичам пообещали облачную погоду и дожди в пятницу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');