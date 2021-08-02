Цены на заправках Москвы продолжили расти

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Средние цены на автомобильных заправках Москвы за неделю с 25 июля по 2 августа продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, по данным на 2 августа, стоимость Аи-92 выросла на 5 копеек – до 45,81 руб./л, цена Аи-95 подросла еще на 7 копеек – до 50,79 руб./л., дизтопливо подорожало также на 7 копеек – до 49,82 руб./л.

В целом плавный, с небольшими остановками, но фактически безостановочный рост цен на АЗС Москвы продолжается с конца 2020 года – вслед за оптовыми ценами. При этом в оптовом сегменте отмечается более значительная волатильность – с середины июня биржевые цены безостановочно росли 5 недель.

В результате ФАС и Минэнерго сделали заявление о возможных мерах реагирования на ситуацию на топливном рынке. Минэнерго сообщило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если сохранятся высокие оптовые цены. ФАС заявила, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов, также служба начала проверки данных о биржевой торговле у крупных частных трейдеров.

Общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%.