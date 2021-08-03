Аналитики ждут снижения оптовых цен бензина на 7000 рублей за тонну после запрета экспорта

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Запрет экспорта бензина может увеличить предложение продукта на внутреннем рынке на 120-350 тысяч тонн, это вызовет заметное снижение оптовых цен, говорится в еженедельном обзоре аналитиков группы "Петромаркет".

Ранее Минэнерго заявило, что предложило правительству в ускоренном порядке запустить процедуру запрета экспорта бензина. Как уточняют источники "Интерфакса", ведомство хочет заморозить вывоз Аи-92 и Аи-95 на три месяца.

"По нашим оценкам, введение запрета на экспорт автобензина может увеличить предложение продукта на внутреннем рынке на 120 000 - 350 000 тонн или на 4-11% от уровня текущего спроса. В этом случае произойдет очень заметное снижение оптовых цен на продукт - на 6000-7000 рублей за тонну, а возможно и более", - пишут аналитики.

"Падение оптовых цен, разумеется, негативно отразится на маржинальности российских НПЗ, особенно тех, которые ориентированы на выпуск автомобильного бензина и его поставку отечественным потребителям. При этом нефтепереработка, по нашим оценкам, останется прибыльной - потери в марже "бензиновых" НПЗ составят порядка 30%", - подсчитали эксперты.

Снижение оптовых цен на автобензин обеих марок уже на 6000 рублей за тонну относительно уровня 30 июля при сложившихся на ту же дату розничных ценах на продукт окажется достаточным для того, чтобы торговля АИ-92 и АИ-95 в мелкооптовом и розничном каналах перестала приносить убытки, отмечает "Петромаркет".

Если под запрет экспорта, кроме автобензина, попадет еще и нафта, это может привести к сокращению объемов переработки нефти в стране на 35%, или на 8,5 млн тонн в месяц. Кроме того, не исключено, что в этом случае придется "разгрузиться" еще и НПЗ, которым мощности установок гидроочистки бензина не позволяют весь объем выпускаемого автобензина довести до соответствия экологическому классу 5.

"Если запрет экспорта коснется не только нафты, но и автобензина ниже 5 класса, переработке нефти в РФ грозит еще большее сокращение. На наш взгляд, более вероятным и менее болезненным для отрасли способом сдерживания оптовых цен на топлива в стране является заключение правительством с нефтяными компаниями топливных соглашений, регламентирующих объемы поставок и уровни цен в оптовом канале", - резюмирует "Петромаркет".