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Собянин займется подготовкой к отмечанию 80-летия битвы под Москвой

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве утвержден состав оргкомитета и план работ по организации празднования 80-й годовщины битвы под Москвой. Оргкомитет возглавит мэр города Сергей Собянин, сообщает пресс-служба правительства столицы.

В комитет также вошли члены правительства Москвы, руководители органов законодательной и исполнительной власти города и представители ветеранской общественности. Организационно-техническим обеспечением его работы займется комитет общественных связей и молодежной политики столицы.

В рамках отмечания годовщины намечено около 130 мероприятий, в том числе мероприятия по улучшению условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы, возложение цветов к памятникам, общегородские акции, открытие памятных знаков, вручение памятного нагрудного знака и другие.

Москва Сергей Собянин Великая отечественная война

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