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Следующая неделя в Москве начнется с 30-градусной жары

Следующая неделя в Москве начнется с 30-градусной жары
В Александровском саду
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода без осадков ожидается в столичном регионе в понедельник, сообщается в воскресенье на сайте Гидрометцентра России.

"Очень высокая температура, местами до 30 градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы.

Из-за жары в Москве Гидрометцентр объявил с 12:00 до 18:00 понедельника "желтый" уровень погодной опасности.

Как уточнили "Интерфаксу" в метеобюро города, температурный рекорд для 9 августа в столице принадлежит 2010 году (35,6 градусов).

В последний раз жаркая погода отмечалась в Москве 2 августа, максимум температуры достигал 29,8 градуса.

Нынешним летом в городе отмечались две волны аномальной жары - 7-18 июля и 20-28 июня. Температура воздуха в эти периоды стабильно превышала отметку 30 градусов, в столице действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.

Москва Гидрометцентр

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