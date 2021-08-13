Первым компонентом в Москве привились более 4,5 млн человек

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Число москвичей, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, превысило 4,5 млн человек, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Количество привитых вторым компонентом вакцины от коронавируса в столице превысило 3,6 млн.

Вакцинация от коронавируса в столице стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник и в 118 частных медицинских организациях.

В городе с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Они принимают горожан, в частности, в театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы", ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера", "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза". Выездные бригады работают также в павильонах "Здоровая Москва", расположенных в парках.

В середине июня в Москве на основании постановления главного санитарного врача города началась обязательная вакцинация для работников отдельных сфер, которые в силу профессиональных обязанностей имеют частые контакты с людьми.