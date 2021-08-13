Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:52Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

Первым компонентом в Москве привились более 4,5 млн человек

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Число москвичей, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, превысило 4,5 млн человек, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Количество привитых вторым компонентом вакцины от коронавируса в столице превысило 3,6 млн.

Вакцинация от коронавируса в столице стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник и в 118 частных медицинских организациях.

В городе с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Они принимают горожан, в частности, в театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы", ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера", "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза". Выездные бригады работают также в павильонах "Здоровая Москва", расположенных в парках.

В середине июня в Москве на основании постановления главного санитарного врача города началась обязательная вакцинация для работников отдельных сфер, которые в силу профессиональных обязанностей имеют частые контакты с людьми.

Хроника 09 января 2020 года – 13 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

В Москве женщина попала в реанимацию из-за вылетевшей на остановку машины

В Москве женщина попала в реанимацию из-за вылетевшей на остановку машины

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

В Москве арестовали бывших премьера и министра туризма Северной Осетии

Следователи проверят инцидент с задержанием женщины в московском МФЦ

К утру четверга на Москву может выпасть больше трети месячной нормы осадков

К утру четверга на Москву может выпасть больше трети месячной нормы осадков

Наблюдатели в Москве получили жалобы на принуждение к онлайн-голосованию

Пожар произошел в строительном городке в Красногорске из-за повреждения газопровода

Следующая неделя в Москве начнется с 30-градусной жары

Следующая неделя в Москве начнется с 30-градусной жары
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 20%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');