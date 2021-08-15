Задержан подозреваемый в убийстве девушки в Москве

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки на северо-востоке Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне в сквере вблизи Лазоревого проезда в Свиблово было обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти.

По словам Волк, по подозрению в совершению этого преступления задержан мужчина 1993 года рождения

Ранее представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила, что в Москве обнаружено тело задушенной девушки. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).