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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Число жертв взрыва в московской квартире выросло до трех

По данным источника, взрыв произошел при попытке разобрать гранату

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Третий пострадавший при взрыве в квартире в Москве умер в больнице.

"12-летний мальчик, доставленный из квартиры на ул. Малая Набережная в больницу, скончался", - сообщила журналистам представитель городской прокуратуры Людмила Нефедова.

Ранее сообщалось, что после взрыва, предположительно, учебной гранаты в квартире скончались подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, граната взорвалась при попытке ее разобрать.

"По предварительным данным, подростки нашли на улице гранату: возможно Ф-1, возможно РГД-5. Принесли домой и вместе с родителем попытались разобрать. Запал гранаты, похожий на УЗРГ-2, сдетонировал", - рассказал собеседник.

Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

Москва

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