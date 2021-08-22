В Москве заболевших COVID за сутки оказалось меньше на 10%, чем днем ранее

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 1 661 случай COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о 1 852 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 191 человека, или на 10%, меньше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 51 человека, что стало минимальным значением по летальным случаям с начала апреля, когда 7 апреля также было зарегистрирован 51 умерший. Всего с начала пандемии скончались 26 978 человек.

Выздоровели за сутки 2 140 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве вылечились 1 млн 427 тыс. 913 человек.

Накануне сообщалось о 2 544 выписанных и 55 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 22 августа составляет 1 млн 554 тыс. 824.

Мэр города Сергей Собянин заявил 23 июля, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа Собянин сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций он заявил о смягчении коронавирусных ограничений.