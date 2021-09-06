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К концу недели в Москве потеплеет до +20

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ощутимое повышение температуры ожидается в Москве в четверг, но это не будет "бабьем летом", так как прогнозируются небольшие дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Холодная погода в выходные дни и в понедельник была связана со вторжением воздушных масс, но, начиная со вторника, произойдет постепенное изменение циркуляции, и уже завтра температура воздуха составит +12-14, в четверг и до конца недели будет +15-20 градусов", - сказал Вильфанд.

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По его словам, температура воздуха в Москве на выходных была на 5 градусов ниже нормы, но "температурный фон второй половины недели будет на 2-3 градуса выше нормы". Вильфанд добавил, что такой прохладной погоды в столичном регионе не было с начала текущего века.

"20 лет подряд осень начиналась с теплой погоды, такая холодная погода крайне редко встречается, температура примерно на месяц опередила свое развитие: температура в выходные дни соответствовала началу октября, а не конца сентября", - уточнил он.

Вильфанд объяснил, что предстоящее повышение температуры воздуха в Москве и области связано с изменением циркуляции воздушных масс.

"Будет комфортная, теплая, солнечная и хорошо звучащая погода", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

При этом он сказал, что такая погода не может однозначно считаться приходом в Москву "бабьего лета".

"По-разному можно оценивать - это "бабье лето" или нет. Оно характеризуется прозрачным сухим воздухом, малооблачным небом, ярким солнцем. Но, начиная с четверга, воздушные массы хоть и будут теплыми, но будет облачно, прогнозируются небольшие осадки", - уточнил Вильфанд.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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