Крутицкую набережную в Москве продлят до Третьего транспортного кольца

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Москве утвержден проект строительства Симоновской набережной, которая станет продолжением Крутицкой набережной и соединит ее с Третьим транспортным кольцом, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

За счет этого будет обеспечено транспортное обслуживание новых жилых кварталов и стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, объяснили в мэрии.

Проект предусматривает строительство набережной протяженностью 1,2 км, улиц Эдуарда Стрельцова и Виктора Маслова. На этом участке будет три пешеходных перехода и шесть остановок общественного транспорта, три светофора, создадут парковочные места для зарядки электромобилей, велопарковки и зоны ожидания такси.