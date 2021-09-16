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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Документы московских дошкольников и первоклассников сделают полностью электронными

Документы московских дошкольников и первоклассников сделают полностью электронными
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Личные дела поступающих в школы и детские сады детей полностью переводятся в электронный вид и будут оформляться по единому стандарту. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы стараемся максимально упростить жизнь для родителей московских школьников. Теперь не нужно будет приносить справки в бумажном виде и ксерокопии документов для формирования личного дела ребенка. Это должно освободить семьям несколько часов перед началом учебного года", - приводит слова Раковой официальный сайт столичной мэрии.

Она отметила, что в случае перехода из одной школы в другую личное дело ребенка автоматически будет передано в новую организацию. Личные дела тех, кто уже посещает детский сад или учится в школе, будут переводиться в электронный формат в течение года.

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