Дороги Москвы в субботу помоют с шампунем

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Коммунальные службы проведут в субботу промывку улично-дорожной сети Москвы с применением шампуня, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"К промывке приступим после 10 утра. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.

Шампунь удаляет мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Моющее средство, как заверяет заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, совершенно безопасно, полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В сообщении подчеркивается, что аналогичные процедуры будут проведены еще несколько раз до наступления постоянных минусовых температур.