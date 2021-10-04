Москва выделит 84 млн рублей на поддержку 14 анимационных студий

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы одобрило выделение около 84 млн рублей грантов 14 анимационным студиям в 2021 году, сообщила через портал горадминистрации заммэра столицы Наталья Сергунина.

На эти деньги компании смогут закупать оборудование и программное обеспечение, а также могут тратить их на зарплаты сотрудникам.

Претендовать на гранты могли студии, которые выпускают мультфильмы и находятся в соответствующих реестрах федерального Министерства культуры или профильной ассоциации. Для получения поддержки компании нужно увеличить выручку от производства фильмов на сумму, в три раза большую гранта.

В ноябре откроется прием заявок на получение еще одного гранта для анимационных студий, претендовать на него могут победители российских или международных фестивалей.