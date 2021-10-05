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В Новой Москве задержали табачных контрабандистов, скрывшихся от суда в Румынии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Москве двух иностранцев, находящихся в международном розыске за контрабанду табачных изделий на территории Румынии в 2014 году.

"Иностранцев обнаружили на территории Троицкого административного округа Москвы. Сотрудники МВД России установили места, где разыскиваемые появлялись чаще всего, и задержали их. Мужчины были доставлены в территориальный отдел полиции для проведения проверки и последующей передачи инициатору розыска", - сказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся у полиции информации, мужчины и их сообщница были задержаны на территории Румынии в 2014 году. Они нелегально перевозили через границу для дальнейшей продажи табачные изделия в микроавтобусах, в грузовых отсеках которых были обнаружены тайники с более 40 тысячами пачек сигарет.

"Действия задержанных были квалифицированы как контрабанда табачных изделий. Суд признал их виновными. Однако до вынесения приговора фигуранты смогли покинуть Румынию и были объявлены в международный розыск", - сообщила представитель ведомства.

Волк отметила, что задержать беглецов удалось оперативникам Национального центрального бюро Интерпола совместно с сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России.

Москва Румыния

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