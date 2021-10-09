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Казахстанца задержали в Подмосковье за организацию незаконного игорного бизнеса

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Гражданина Казахстана, находившегося в межгосударственном розыске с 2019 года, задержали в Московской области, сообщил портал МВД Казахстана.

"Одного из участников транснациональной организованной преступной группы задержали на территории города Химки Московской области. Установлено, что с 2013 по 2018 годы участники группы в составе граждан России и Казахстана под видом деятельности букмекерской конторы организовали незаконный игорный бизнес - электронное казино", - говорится в сообщении.

39-летнему казахстанцу вменяется создание и руководство транснациональной организованной группой и организация незаконного игорного бизнеса.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания города Химки, решается вопрос об его экстрадиции в Казахстан.

Подмосковье МВД Казахстана Химки

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