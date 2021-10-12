В Москве обезвредили мужчину, пытавшегося выстрелить в полицейского

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Мужчина пытался выстрелить в полицейского в здании отдела МВД на востоке Москвы, но был обезврежен, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, вечером 12 октября мужчина зашёл в помещение, где расположена дежурная часть отдела МВД по району Преображенское, и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции", - сказала Иванова во вторник журналистам.

По ее словам, выстрелить подозреваемый 1971 года рождения не смог, поскольку его действия были своевременно пресечены, а он сам - обезврежен.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сказала Иванова. В ближайшее время "подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий".

Имени задержанного представитель главка СК не уточнила.