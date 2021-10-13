Арестован мужчина, пытавшийся выстрелить в полицейского в Москве

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в среду санкционировал арест мужчины, пытавшегося выстрелить в полицейского в отделе МВД на востоке столицы.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Бабаркина Константина Юрьевича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 12 декабря", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По данным СК, накануне вечером 40-летний мужчина зашел дежурную часть отдела МВД по району Преображенское и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции. Выстрелить он не смог, поскольку его обезвредили.

Как пояснил мужчина на допросе, он полагал, что сотрудники полиции откроют по нему огонь.

Его отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу для оценки психического состояния.

Бабаркину предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).