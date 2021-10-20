Следственное управление МВД Москвы возглавил полковник Виктор Городков

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - На должность начальника Главного следственного управления МВД России по Москве назначен полковник юстиции Виктор Городков, сообщили в пресс-службе МВД России.

"Заместитель министра внутренних дел РФ - начальник Следственного департамента Сергей Лебедев представил личному составу нового заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве - начальника Главного следственного управления полковника юстиции Виктора Городкова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указ о назначении Городкова на должность был подписан президентом 18 октября 2021 года.

Ранее должность руководителя следственного управления с 2014 года возглавляла Наталья Агафьева. В мае Агафьева подала рапорт на увольнение по выслуге лет с правом на получение пенсии.

Городков родился в 1976 году в Ногинске Московской области. В 1997 году окончил Московский юридический институт МВД России.

В разные годы Городков работал следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности ГУВД Московской области.

Прошел все ступени карьерной лестницы, начиная с должности следователя до заместителя начальника Главного следственного управления Главного управления МВД России по Московской области - начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности.

В октябре 2021 года Городков был назначен на должность заместителя начальника Следственного департамента МВД России.