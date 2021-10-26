Площадь пустующих помещений в ТЦ Москвы выросла до 13%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Москве в торговых центрах доля свободных мест выросла до 13% общей площади к концу III квартала 2021 года, это на 3,5 п.п. больше, чем было в III квартале 2020 года, подсчитали в Knight Frank.

По сравнению со II кварталом 2021 года уровень вакансии вырос на 0,5 п.п.

Авторы исследования объяснили увеличение доли свободных площадей тем, что ритейлеры оптимизируют торговые точки на фоне негативных последствий от пандемии. "Однако по итогам трех кварталов наблюдается определенная стабилизация показателя", - говорится в отчете компании.

На фоне текущей эпидемической и экономической ситуации с учетом ввода значительного количества новых площадей аналитики прогнозируют рост вакансии до 15% к концу года при стабилизации текущих условий.

Общий объем торговых площадей не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, когда было открыто четыре торговых объекта суммарной арендопригодной площадью 64,5 тысячи кв. м. При этом объем нового предложения по итогам трех кварталов продемонстрировал отрицательную динамику (-60% по сравнению с прошлогодним показателем за сопоставимый период).

Уровень вакансии в большинстве объектов, открытых в 2020-2021 годах, остается высоким (до 40%), что соответствует тренду последних лет - вводу торговых центров с большой долей свободных площадей и их заполнения в течение первых двух лет работы.

Что касается перспектив ввода, то, по заявленным планам девелоперов, объем нового ввода в Москве до конца 2021 года составит порядка 400 тысяч кв. м торговых площадей с учетом открытий и переносов, это в два раза больше, чем в 2020 году. Остается вероятность, что будут изменены даты ввода 30-40% новых торговых центров, которые должны были открыться в 2021 году. Однако аналитики считают, что в ближайшие пять лет все заявленные торговые центры выйдут на рынок.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ставки аренды остаются на прежнем уровне. Эксперты отмечают, что помимо прямого негативного влияния пандемических мер на финансовые показатели большинства ретейлеров свой отпечаток накладывают ослабление рубля, волатильность курса валют, внедрение маркировок и онлайн-касс, рост дополнительных расходов - доставка для онлайн-заказов, антисептики и маски для офлайн-точек.

Восстановления трафика ТЦ в России до докризисного уровня можно ожидать не ранее первого квартала 2022 года, а по некоторым сегментам, например, развлекательным центрам и кинотеатрам, - не ранее середины 2022 года.