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Городские службы в Москве перешли на особый режим работы до 7 ноября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Службы городского хозяйства будут работать в режиме повышенной готовности с 28 октября по 7 ноября включительно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

Он пояснил, что к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур, все они оснащены спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения.

В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в нерабочие и праздничные дни.

"В прошлые периоды самоизоляции ресурсоснабжающими организациями не было выявлено существенного увеличения потребления электроэнергии, воды и газа. В предстоящие нерабочие дни также не прогнозируется рост потребления ресурсов", - подчеркнул заммэра.

Он заверил, что все системы жизнеобеспечения города, благодаря существующим резервам мощностей, готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным.

"Ежесуточно в столице подается около 3 млн кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 млн кубометров в сутки", - добавил Бирюков.

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