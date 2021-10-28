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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь выросла до значений конца июня

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Еще 8 440 случаев COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа, суточная заболеваемость в городе после двухдневного снижения вновь выросла до значений конца июня, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось об обнаружении 5 789 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 2 651 случай или почти на 46%.

Нынешние показатели соответствуют значениям конца июня 2021 года, предыдущий максимум выявили 26 июня, когда в городе обнаружили 8 457 пациентов с коронавирусом.

За сутки коронавирус привел к смерти 95 москвичей. Это значение соответствуют показателям конца июля 2021 года, предыдущий максимум выявили 27 июля, когда от заболевания скончалось 98 столичных жителей.

В общей сложности в Москве умерли от COVID-19 31 058 человек.

Вылечились от заболевания и выписались за сутки 5 232 горожанина. Всего от COVID-19 в Москве выздоровели 1 578 057 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 28 октября составляет 1 795 010.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи. Работодателей также обязали до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" поручили довести до 80% долю вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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