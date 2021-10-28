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Вильфанд отказался называть грядущее потепление в Москве "бабьим летом"

Вильфанд отказался называть грядущее потепление в Москве "бабьим летом"
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Последние дни октября и начало ноября будут очень теплыми и солнечными в Москве и области, но это не возвращение "бабьего лета", сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентр РФ Роман Вильфанд.

"В конце октября - начале ноября "бабье лето" не возвращается, это противоестественно. Да, нас ожидает очень теплая погода, температура будет превышать обычные климатические значения для этого времени года на 6-7 градусов, это очень симпатично, но все-таки это не "бабье лето", - сказал Вильфанд в четверг.

По его словам, "бабье лето" сопровождается необыкновенно прозрачным воздухом, но этого не стоит ожидать в ближайшие дни, "будет тепло, и надо радоваться этому".

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что период теплой погоды в столичном регионе сохранится до середины следующей недели.

"Уже с завтрашнего дня осадков почти не будет, в субботу будет гораздо больше солнца, заметное прояснение, а в воскресенье и понедельник ожидается солнечная погода, при которой можно себя чувствовать очень комфортно", - сказал Вильфанд.

Прогноз погоды

Согласно прогнозу погоды на сайте Гидрометцентра, в пятницу в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха в ночные часы составит +1...+3 градуса, днем до 10 тепла, возможен небольшой дождь.

В субботу в столице днем ожидается 11-13 градусов тепла, облачно и с прояснениями, в воскресенье ночью прогнозируется +4...+6, днем до 12 тепла, солнечно с переменной облачностью. Такая же погода сохранится в столичном регионе и 1 ноября в понедельник, хотя ночные температуры опустятся ниже нуля градусов.

Москва Роман Вильфанд

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