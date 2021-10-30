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Подсветка улиц и зданий Москвы заработала в зимнем режиме

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве переведены на зимний режим работы, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают раньше, а выключают позже", - сказал Бирюков.

Он отметил, что если 30 июня продолжительность работы оборудования составляла пять часов, то к 30 октября она увеличится почти в три раза - до 14 часов.

Заммэра пояснил, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. "В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.

По его словам, специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе, решение в зависимости от ситуации принимают диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК".

"Как только она (освещенность - ИФ) достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий. Например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение включат раньше", - добавил Бирюков.

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