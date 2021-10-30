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В аэропорту Домодедово задержали мужчину, угрожавшего гранатой

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пьяный пассажир в Домодедово угрожал гранатой на стойке регистрации, опасный предмет при нем не нашли, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, после того, как пассажир сообщил о якобы имеющемся у него взрывном устройстве, было выставлено оцепление, его досмотрели и задержали.

В свою очередь, в пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента.

По ее данным, в 11:26 у стойки информации гражданин сообщил сотруднику оперативной группы о наличии у него взрывного устройства. В ходе досмотра, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы, оно не было обнаружено. Отмечается, что гражданина передали представителям правоохранительных органов. Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно.

Москва Домодедово

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