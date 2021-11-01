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Под Можайском с поличным задержали девятерых браконьеров с тушей лося

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Девять браконьеров задержали сотрудники ГИБДД в районе деревни Павлищево Можайского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"При осмотре автомобиля УАЗ была обнаружена разделанная туша лося. Задержанные оказались жителями Москвы и Московской области, все они были доставлены в дежурную часть ОМВД России по Можайскому городскому округу. Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ", - цитирует заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Андрея Разина пресс-служба.

Нарушители, охотившиеся без разрешения на добычу, попались с поличным. На место для фиксации нарушения оперативно прибыли вызванные полицейскими инспекторы госохотнадзора.

За незаконную охоту браконьерам грозят штрафы до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. То же преступление, совершенное по предварительному сговору или организованной группой, наказывается еще суровее, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Всего в январе-октябре 2021 года в Подмосковье возбуждено 163 административных и 18 уголовных дел в отношении нарушителей правил охоты.

Московская область Можайск

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