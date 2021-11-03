Москвичам пообещали теплую, но дождливую погоду до конца недели

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Дождливая, но теплая погода ожидает жителей Москвы и области до конца текущей недели, следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России в среду.

Прогнозируется, что в ночь на 4 ноября в столичном регионе пройдет дождь, температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, днем ситуация улучшится, будет облачно с прояснениями и без осадков, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, воздух прогреется до 11-12 градусов тепла.

В пятницу, 5 ноября, будет еще теплее, ожидается до 13 градусов тепла, ночью и днем возможен дождь, порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.

6 ноября станет немного прохладнее, причем ночные и дневные температуры в Москве совпадут: +7...+9 градусов, также будет дуть юго-западный ветер, будет облачно, возможен дождь.

В последний день нерабочей недели в столичном регионе сохранится облачная погода, пройдет дождь, температура воздуха составит в ночные часы +1...+6, днем +3...+8, ветер западный 5-10 метров в секунду.

Похожим будет день 8 ноября, а 9 ноября возможен дождь со снегом, но до минусовых значений температура пока опускаться не будет.

Ранее в Гидрометцентре пояснили, что теплую погоду в Москву и Подмосковье 4 ноября принесет атлантический циклон.

Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра, никаких опасных погодных явлений 4-5 ноября в столице пока не ожидается.