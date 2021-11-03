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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Москвичам пообещали теплую, но дождливую погоду до конца недели

Москвичам пообещали теплую, но дождливую погоду до конца недели
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Дождливая, но теплая погода ожидает жителей Москвы и области до конца текущей недели, следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России в среду.

Прогнозируется, что в ночь на 4 ноября в столичном регионе пройдет дождь, температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, днем ситуация улучшится, будет облачно с прояснениями и без осадков, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, воздух прогреется до 11-12 градусов тепла.

В пятницу, 5 ноября, будет еще теплее, ожидается до 13 градусов тепла, ночью и днем возможен дождь, порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.

6 ноября станет немного прохладнее, причем ночные и дневные температуры в Москве совпадут: +7...+9 градусов, также будет дуть юго-западный ветер, будет облачно, возможен дождь.

В последний день нерабочей недели в столичном регионе сохранится облачная погода, пройдет дождь, температура воздуха составит в ночные часы +1...+6, днем +3...+8, ветер западный 5-10 метров в секунду.

Похожим будет день 8 ноября, а 9 ноября возможен дождь со снегом, но до минусовых значений температура пока опускаться не будет.

Ранее в Гидрометцентре пояснили, что теплую погоду в Москву и Подмосковье 4 ноября принесет атлантический циклон.

Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра, никаких опасных погодных явлений 4-5 ноября в столице пока не ожидается.

Гидрометцентр Москва Подмосковье

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