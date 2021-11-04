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Краснокнижные вырезубы впервые появились на свет в "Москвариуме"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В "Москвариуме" на ВДНХ впервые появилось потомство пресноводных вырезубов, занесенных в международную Красную книгу и находящихся на грани исчезновения, сообщается на сайте океанариума.

Отмечается, что для мальков созданы специальные условия, при которых рыбам не угрожают хищники, а ихтиологи регулярно следят за рационом и составом воды.

"Переселить подрастающих рыб к сородичам планируется в следующем году. Взрослые вырезубы постоянно проживают в аквариуме № 3 "Пресноводные хищники", расположенном в начале экспозиции. Здесь обитают сразу пять представителей этого вида: три самки и два самца. Все они достигли половозрелого возраста, им уже по семь лет", - говорится в сообщении.

Вырезубы - пресноводные лучеперые рыбы из семейства карповых, которые получили название за мощные зубы, позволяющие легко раскусить раковины моллюсков. Вырезубы обитают в пресных водоемах на юге России, в Азербайджане, Иране и Казахстане, но популяция быстро сокращается из-за особой чувствительности рыб к чистоте воды и браконьерства.

Москвариум

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