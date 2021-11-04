Власти Москвы предупредили о возможной активизации лжекоммунальщиков

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Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель мэра столицы Петр Бирюков предостерег москвичей от мошенников, которые в праздники могут попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб.

Он рассказал журналистам в четверг, что мошенники могут предлагать услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. Как отметил заммэра, "к сожалению, такие случаи нередки".

Бирюков призвал москвичей сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, ни в коем случае не приобретать у них оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации.

Заммэра пояснил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения. "Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то на 100% это мошенники", - заявил он.

Бирюков напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит.

Как он добавил, уточнить данные о выезде сотрудников аварийных служб можно по телефонам компаний, которые есть на официальном сайте правительства Москвы.