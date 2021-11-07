Заболеваемость COVID в Москве в сутки снизилась до показателей первой декады октября

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировали 4 975 случаев заболевания коронавирусом, следует из обнародованных в воскресенье данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 6 880 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 1 905 случаев, или на 27%. Суточный показатель заразившихся снизился до показателей первой - начала второй декады октября, когда в городе фиксировали от 4 до 5 тыс. заболевших.

За сутки коронавирус привел к смерти 96 человек. Смертность достигла показателей конца июля. Общее число скончавшихся достигло 32 015.

Выздоровели за сутки 5 238 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 635 844 человека.

Накануне сообщалось о 5 958 выписанных и 98 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 7 ноября составляет 1 млн 861 624.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.