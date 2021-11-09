Лидер ячейки ИГ, планировавшей теракты в Москве, осужден на 21 год колонии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Лидер ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), планировавший совершение терактов со взрывчаткой и огнестрельным оружием в Москве, осужден на 21 год, приговор вступил в законную силу.

Как сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, Апелляционный военный суд оставил без изменения со вступлением в законную силу с момента его провозглашения приговор главарю ячейки ИГ - гражданину одной из среднеазиатских республик Хушкадаму Солихову. Он был осужден на 21 год колонии Вторым Западным окружным военным судом, заявили в ЦОС.

В спецслужбе напомнили, что Солихов организовал законспирированную ячейку для совершения террористических актов в Москве, но был задержан в октябре прошлого года.

В ходе следствия вина фигуранта в инкриминируемых преступлениях полностью доказана, осужденный дал признательные показания, сообщили в ЦОС.

Там добавили, что деятельность созданной Солиховым террористической ячейки была пресечена в 2016 году, ее члены арестованы и осуждены к длительным срокам лишения свободы.

"В ходе следствия у них было изъято приобретенное по указанию главаря большое количество автоматического оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства, которые они намеревались использовать для расстрела жителей и организации взрывов", - сообщили в ФСБ.