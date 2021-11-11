Мокрый снег с дождем ожидается в Москве

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мокрый снег с дождем и гололед ожидаются в Москве в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба главка МЧС Москвы.

"В период с 3:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки (мокрый снег с дождем), местами гололед, налипание мокрого снега", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупреждают о необходимости значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, а также не парковаться под деревьями.