Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мокрый снег с дождем и гололед ожидаются в Москве в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба главка МЧС Москвы.

"В период с 3:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки (мокрый снег с дождем), местами гололед, налипание мокрого снега", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупреждают о необходимости значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, а также не парковаться под деревьями.

Москва МЧС Москвы

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд оставил правозащитника Льва Пономарева в статусе иноагента

Мосгорсуд оставил правозащитника Льва Пономарева в статусе иноагента

Московских автомобилистов предупредили о 9-балльных пробках вечером

Пандемия коронавируса

В Москве стартовала III фаза исследований COVID-вакцины для подростков "Спутник М"

Временный снежный покров может образоваться местами в Москве

На четырех крупных улицах в центре Москвы снизят максимально разрешенную скорость

На четырех крупных улицах в центре Москвы снизят максимально разрешенную скорость

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

В Москве полный курс вакцинации прошли 67% работников предприятий "групп риска"

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Лидер ячейки ИГ, планировавшей теракты в Москве, осужден на 21 год колонии

МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве в ночь на вторник

МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве в ночь на вторник
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });