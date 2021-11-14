Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 ноября

Подробности трагедии на станции "Сходненская" в Москве, соглашение по климату на конференции CОР26, гибель польского солдата на границе с Белоруссией

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская", пытался помочь другому. Пассажир, который хотел спасти падающего под поезд мужчину, погиб. При этом пострадавший скрылся с места происшествия, его разыскивают полиция и служба безопасности метро.

- Участники конференции CОР26 пришли к соглашению по климату. Делегации договорились взять на себя более масштабные обязательства по ограничению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году. Еще одна цель - суметь ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем.

- Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белоруссией. Его смерть наступила "не во время исполнения служебных полномочий". По первоначальным данным, произошел выстрел из табельного оружия.

- Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток 2". По словам Лиз Трасс, ЕС необходимо укрепить свои связи с другими странами и пересмотреть зависимость от России в поставках газа. Она также заявила, что РФ якобы ответственна за использование мигрантов в качестве оружия.

- ФБР признало факт взлома хакерами его электронной почты. Хотя оборудование, на которое повлиял инцидент, было быстро отключено после обнаружения проблемы, бюро указало, что "это постоянная ситуация".